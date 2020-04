Leipzig

Bild der Zerstörung an der Alten Salzstraße in Leipzig-Plagwitz: Ein umgestürzter Baum hat am Dienstagvormittag einen geparkten Transporter zerstört und einen Müllcontainer unter sich begraben. Das in einem Vorgarten stehende Gehölz kippte nach Polizeiangaben gegen 10.15 Uhr aus noch unbekannter Ursache auf die Straße und den angrenzenden Gehweg. Dabei riss der Baum auch einen Metallzaun um.

Anzeige

Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Feuerwehr rückte mit einem Kran an, um den Baum zu zerteilen und abzutragen. Zur Höhe des entstandenen Schadens ist noch nichts bekannt.

Weitere LVZ+ Artikel

Von nöß