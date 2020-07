Leipzig

Das waren filmreife Szenen. Die Leipziger Polizei berichtet von einem Katz- und Maus-Spiel, das sich ein 31 Jahre alter Mann mit ihr über mehrere Tage geliefert hat. In der Nacht zu Donnerstag wurde er nun festgenommen. Im Mittelpunkt der Jagd stand ein gestohlener Audi Q 7 mit einem Neuwert von rund 150.000 Euro.

Schlüssel aus Wohnung geholt

Der Luxuswagen ist am vergangenen Freitag in Torgau gestohlen worden. Im Stadtzentrum der Elbestadt kletterten unbekannte Täter durch ein offenes Fenster in ein Wohnhaus und entwendeten den Schlüssel für den Wagen. Anschließend fuhren sie mit dem vor dem Haus geparkten Auto weg. Später wechselten sie auch noch die Kennzeichen.

Polizeiauto gerammt

Der gestohlene Audi tauchte in der Nacht zu Mittwoch in Leipzig wieder auf. Da wurde er im Stadtteil Plagwitz gesehen. Die Polizei wartete bis der Fahrer einstieg und stellte ihm eine Falle, die aber nicht zuschnappte. Die Beamten kesselten den Q 7 mit ihren Streifenwagen ein und versperrten ihm den Fluchtweg. Der Täter ließ sich davon nicht einschüchtern. Mit dem wuchtigen SUV rammte er ein ziviles Polizeiauto und verschaffte sich somit Platz. „Das Fahrzeug flüchtete in Richtung des Stadtzentrums und wurde leider aus den Augen verloren“, teilten die Beamten mit.

Audi an A 38 entdeckt

Nach einigen Tagen Ruhe tauchte der Audi in der Nacht zu Donnerstag wieder auf. Dieses Mal bemerkte die Autobahnpolizei den Wagen auf der A 38 auf dem Parkplatz „Fuchsaue“ in Richtung Göttingen. Eine kurze Überprüfung der Kennzeichen ergab: Da stimmt etwas nicht. Die Schilder waren auf einen VW Caddy zugelassen. Der SUV wendete über die Anschlussstelle Lützen und fuhr nach Leipzig zurück.

Flucht nach Markranstädt

An der Abfahrt Leipzig-Südwest gab der Fahrer plötzlich Gas, fuhr von der Autobahn ab und bog auf die B 186 in Richtung Markranstädt ab. Wegen der hohen Geschwindigkeit verloren die Polizisten den Anschluss. Später entdeckten sie den Wagen in einer Grundstückseinfahrt Im Mühlweg. Nach Angaben der Beamten war das Auto zuvor gegen einen geparkten Wagen und eine Laterne gefahren.

Zeugen geben entscheidenden Tipp

Durch einen Zeugenhinweis fanden die Einsatzkräfte schließlich den zu Fuß geflüchteten Fahrer in einem Mehrfamilienhaus an der Zwenkauer Straße. Dort wurde der 31 Jahre alte Portugiese festgenommen. Er hat in Deutschland keinen festen Wohnsitz. Am Donnerstag entscheidet nun ein Richter, ob der Mann zur Untersuchungshaft ins Gefängnis muss.

Von Matthias Roth