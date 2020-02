Leipzig

In einem Leipziger Schwimmbad haben zwei unbekannte Täter den Spind eines Ehepaars aufgebrochen und zahlreiche Gegenstände sowie ein Auto gestohlen. Laut Polizei ereignete sich der Vorfall am Donnerstag zwischen 11 und 16 Uhr in einem Schwimmbad in der Schongauer Straße.

Vermutlich wurde das Ehepaar zuvor von den Unbekannten beobachtet, die ihnen ins Schwimmbad folgten und den Spind ausspähten. Aus dem Spind wurden unter anderem Geldkarten, Bargeld, eine Armbanduhr sowie der Fahrzeugschlüssel eines Mercedes-Benz mit dem amtlichen Kennzeichen M-CQ 5483 entwendet.

Nachdem das Ehepaar den Aufbruch des Spinds bemerkte, stellte es auch das Fehlen ihres Fahrzeuges fest. In diesem befanden sich weitere Geldkarten und zwei Mobiltelefone. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Schaden liegt im mittleren fünfstelligen Bereich.

Von fbu