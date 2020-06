Beim Fahrradklau in Leipzig beobachtet – Polizei sucht nach Dieb

Leipzig

Ein Fahrrad-Dieb ist am Montagabend bei seiner Tat beobachtet worden. Wie die Polizei mitteilte, sahen Zeugen gegen 5.45 Uhr, wie der Mann ein Rad entwendete, das im Innenhof eines Mehrfamilienhauses in der Charlottenstraße im Leipziger Stadtteil Reudnitz-Thonberg angeschlossen war. Der Schaden am Schloss beläuft sich auf 50 Euro. Das Rad hatte einen Wert von 250 Euro. Die Polizei sucht nun nach dem Dieb.

Die Zeugen beschrieben den Verdächtigen als männlich und zwischen 1,75 und 1,85 Meter groß. Er sei zwischen 25 und 35 Jahre alt, schlank, habe dunkelbraune Haare, eine weinrote Dreiviertelhose, eine weiße Jacke sowie ein schwarzes Basecap getragen. Auffällig seien außerdem sein Rucksack, eine schwarz-rote Umhängetasche sowie Bandagen am Knöchel und Knie des linken Beins gewesen.

Wer Angaben zum Verdächtigen oder dem Tathergang machen kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Leipzig-Zentrum in der Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig oder unter der Telefonnummer 0341/9663 4224 zu melden.

Von anzi