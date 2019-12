Leipzig

1.26 Uhr war es geschafft: In der Nacht zu Freitag hat der Kampfmittelbeseitigungsdienst im Leipziger Norden einen 250 Kilogramm schweren Blindgänger entschärft. Es habe keine Komplikationen gegeben, sagte Sprengmeister Jörg Lange. Der Sprengkörper aus dem Zweiten Weltkrieg sollte anschließend abtransportiert und zersägt werden.

Insgesamt dauerte die Arbeit des 57-Jährigen und seines Kollegen Thomas Zuvulla etwa eine Stunde. Die Bombe englischer Bauart musste erst freigelegt werden, der Boden war den Angaben nach sehr hart.

Etwa 10.000 Menschen von Sperrkreis betroffen

Lange hatte an gleicher Stelle vor gut zwei Wochen ebenfalls eine Fliegerbombe britischen Typs entschärft. Damals habe es sich um einen Langzeitzünder gehalten, dieses Mal war der Sprengkörper mit einem Aufschlagzünder ausgestattet gewesen. In Zeithain soll nun der Sprengstoff vernichtet werden.

Sprengmeister Jörg Lange war auch bereits vor zwei Wochen erfolgreich. Er fasst den aktuellen Einsatz zusammen. Die Entschärfung dauerte rund eine Stunde. +++ Alle Hauptinfos: https://www.lvz.de/Leipzig/Polizeiticker/Polizeiticker-Leipzig/Bombe-im-Leipziger-Norden-wird-entschaerft-Evakuierung-startet Gepostet von LVZ Leipziger Volkszeitung am Donnerstag, 19. Dezember 2019

Bereits nach dem Fund am Donnerstagvormittag machte sich der Kampfmittelbeseitigungsdienst ein Bild von der Lage und entschied: Der Blindgänger muss entschärft werden. Dafür war ein 1000 Meter großer Sperrkreis notwendig, bis zu 10.000 Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Die Evakuierung dauerte mehr als zehn Stunden.

Abläufe besser als Anfang Dezember

Dabei habe den Einsatzkräften die Erfahrung von vor gut zwei Wochen geholfen, sagte Polizeisprecher Uwe Voigt. Sie seien besser vorbereitet gewesen. Auch die Bevölkerung habe gut mit den Beamten zusammengearbeitet. Nur vereinzelt hätten sich Menschen geweigert, ihre Wohnungen zu verlassen – das hatte die Evakuierung beim vergangenen Mal besonders herausgezögert.

Zur Galerie Es ist der zweite Bombenfund innerhalb von gut zwei Wochen an dieser Stelle: An der Essener Straße im Leipziger Norden wurde bei Bauarbeiten ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt.

Neben den zwei Bomben im Leipziger Norden hatte in den vergangenen Tagen auch ein Fund westlich von Leipzig die Rettungskräfte beschäftigt. Der Blindgänger auf dem Feld bei Dölzig war am 9. Dezember gesprengt worden. Immer wieder stoßen Bauarbeiter oder Schatzsucher in Sachsen auf Überreste aus dem Zweiten Weltkrieg. Die Suche nach den Altlasten ist schwierig.

Alle Informationen zum Nachlesen im Liveticker

Von Josephine Heinze/ Christian Neffe