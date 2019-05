Leipzig

Das Leipziger Landgericht hat einen Betrüger zu vier Jahren und sechs Monaten Haftstrafe verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen, dass der 37-Jährige mit gestohlenen Kreditkartendaten einen Schaden von mehr als 85.000 Euro verursacht hatte. Er war im Oktober 2018 in Baden-Württemberg festgenommen worden.

Zuvor hatte die Leipziger Bundespolizei bereits seit Dezember 2017 ermittelt. Demnach hatte der Betrüger mehr als 850 Online-Tickets für die Deutsche Bahn gekauft. Viele Fahrten starteten oder endeten am hiesigen Hauptbahnhof, galten für den Verurteilten oder andere Personen.

Außerdem kaufte der 37-Jährige Eintrittskarten für RB Leipzig, checkte in Hotels ein oder bestellte in Online-Shops. Insgesamt 1060 Fälle konnten dem Verdächtigen nachgewiesen werden, so die Bundespolizei.

Von jhz