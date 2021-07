Kassel/Leipzig

Die Staatsanwaltschaft in Kassel (Hessen) ermittelt gegen den Betreiber mehrerer Corona-Testzentrum in verschiedenen Bundesländern. Wie es in einer Mitteilung am Freitag hieß, habe die in Nordrhein-Westfalen ansässige Firma unter anderem auch in Leipzig eine solche Station betrieben. Um welche es sich dabei gehandelt hat, blieb aus ermittlungstaktischen Gründen vorerst noch offen. Wie eine Sprecherin der Behörde allerdings gegenüber der LVZ erklärte, seien Personen, die sich auf der Webseite „leipzig-coronatestzentrum.de“ für einen Schnell- oder PCR-Test angemeldet hatten dazu aufgerufen, sich nun bei den Behörden zu melden. Die Kasseler Kriminalpolizei habe dazu eine Mailadresse eingerichtet: hinweise-coronatestzentrum-kassel@polizei.hessen.de.

Bereits im Juni hatte die Stadt Leipzig drei Corona-Teststationen in Leipzig geschlossen, die bis dato auf Parkplätzen von Baumärkten in der Torgauer Straße, Riesaer Straße und Gießerstraße betrieben worden waren. Wie es damals hieß, seien bei Vor-Ort-Kontrollen durch das Ordnungsamt mehrere Verstöße gegen die Auflagen festgestellt worden. „Dazu gehören unter anderem fehlende Schulungsnachweise der testenden Personen vor Ort, fehlende Identitätsprüfung der zu testenden Personen und eine mangelhafte Transparenz und Unstimmigkeiten bezüglich der Anzahl der durchgeführten Testungen“, hieß es aus dem Neuen Rathaus.

Betrug in Millionenhöhe

Sämtliche Corona-Testzentren, die von mutmaßlichen Betrügern aus Kassel betrieben worden, seien inzwischen auch geschlossen worden, teilte die ermittelnde Staatsanwaltschaft mit. Neben Leipzig wurden auch Standorte in Kassel, Braunschweig und Hannover genannt. Das Testzentrum in der nordhessischen Stadt ist offenbar Auslöser der Ermittlungen der Kasseler Staatsanwaltschaft. Allein für diese Teststation sollen die Beschuldigten im April und Mai 2021 bei der Kassenärztlichen Vereinigung etwa eine Million Euro zu Unrecht abgerechnet haben.

Weil der Betreiber auch in anderen Städten tätig war, wurden die Ermittlungen ausgeweitet. „Im Einzelnen besteht der Verdacht, dass die Gesellschaft eine Vielzahl der abgerechneten Testleistungen nicht erbrachte und im Falle der Testung die nach der Coronavirus-Testverordnung notwendigen Mindeststandards bewusst nicht erfüllte“, so ein Behördensprecher. Die Kassenärztlichen Vereinigungen der beteiligten Bundesländer hätten auf das Konto der Gesellschaft insgesamt einen Gesamtbetrag von etwa zwei Millionen Euro überwiesen. Den Ermittlern sei es aber bereits gelungen, davon 1,9 Millionen Euro über Kontopfändungen zu sichern.

Von Matthias Puppe