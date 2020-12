Leipzig

Zwei Unbekannte haben sich am Dienstag Zutritt zu einer Wohnung im Leipziger Zentrum verschafft und Wertgegenstände gestohlen. Laut Polizei klingelten die zwei Männer im Alter zwischen 30 und 40 Jahren gegen 8.30 Uhr an der Wohnung eines 54-jährigen Mannes. Sie gaben vor von einem „Ablesedienst“ zu sein, sie sahen sich kurz um und gingen dann wieder.

Wenig später stellte der 54-Jährige fest, dass seine Geldbörse und sein Handy fehlten. Die Dinge hatten sich in den Taschen seiner Jacken befunden, die an der Garderobe hing. Er informierte daraufhin die Polizei. Das Handy wurde später von einer Passantin gefunden und wieder an den Besitzer übergeben.

Die Polizei weist daraufhin, dass Menschen nur nach Ankündigung von Ablesungen in die Wohnung gelassen werden sollen. Personen, bei denen die falschen Handwerker ebenfalls waren, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Von tsa