Leipzig

Beim Versuch, ein Senioren-Paar um 53.000 Euro zu erleichtern, sind am Montag fünf mutmaßliche Betrüger in Leipzig gefasst worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, klingelten die Männer gegen 9.30 Uhr am Haus des Paares in Zwenkau und boten an, für 630 Euro das Dach zu reparieren. Ohne Zustimmung der Bewohner fingen die Männer mit den Arbeiten an. Anschließend forderten Sie von der 76-Jährigen und dem 78-Jährigen 53.000 Euro - statt des ursprünglich genannten Betrags.

Um die Summe begleichen zu können, fuhr das ältere Paar in Begleitung der vermeintlichen Handwerker zu einer Bank nach Leipzig. Vor Ort erkundigten Sie sich nach einem Kredit. Einer Bankmitarbeiterin schilderten sie die Situation und erklärten, dass vor der Tür Männer auf sie warten würden. Die Mitarbeiterin schöpfte Verdacht und informierte daraufhin die Polizei.

Vor der Bank stellten die Beamten schließlich die fünf Personen im Alter von 23, 27, 39, 43 und 46 in einem Kleintransporter. Sie wurden festgenommen. Wie sich herausstellte, waren die Verdächtigen bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten. Die Staatsanwaltschaft ordnete an, die Männer im zentralen Polizeigewahrsam unterzubringen. Ermittelt wird nun wegen Betrugs.

Von joka