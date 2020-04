Leipzig

Zwei Männer haben am Samstag im Leipziger Zentrum einem Mann 100 Euro abgenommen, weil er angeblich gegen die in Sachsen geltende Allgemeinverfügung verstoßen hatte. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatten sich die Täter als Polizisten ausgegeben. Demnach trugen sie Uniformen. Als der Geschädigte das von ihm verlangten Bußgeld bezahlt hatte, bekam er sogar eine Quittung von den falschen Beamten.

Von RND/iro