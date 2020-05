Leipzig

Beim Einparken ist eine 54-jährige Autofahrerin im Leipziger Stadtteil Plagwitz mehrmals mit einem andern Fahrzeug zusammengestoßen und hat es beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, war die Frau stark betrunken.

Ein Zeuge hatte die Beamten über die Frau informiert, die sich am Sonntag gegen 14 Uhr in der Klarastraße auffällig verhalten würde. Ein durchgeführter Schnelltest ergab bei der Fahrerin einen Alkoholwert von 1,84 Promille. Ihr Führerschein wurde sichergestellt. Insgesamt entstand an beiden Fahrzeugen ein Schaden in Höhe von 2000 Euro. Die 54-Jährige muss sich nun wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

