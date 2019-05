Leipzig

Ein betrunkener 66-Jähriger ist am Sonntagmorgen an einer Tankstelle im Leipziger Zentrum gegen ein anderes Auto gefahren. Er habe das Gelände in der Marschnerstraße gegen 9.45 Uhr verlassen wollen, teilte die Polizei am Montag mit. Dabei streifte er den an einer Zapfsäule stehenden Wagen.

Beamte führten bei dem Unfallverursacher einen Atemalkoholtest durch, er ergab einen Wert von 2,3 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Seinen Führerschein gab der 66-Jährige den Angaben nach freiwillig ab.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 3000 Euro.

