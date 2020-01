Leipzig

Ein betrunkener Autofahrer hat in der Nacht zu Dienstag gegen 0.35 Uhr an der Kreuzung Gerberstraße und Tröndlinring eine Ampel beschädigt. Nachdem er gegen die Ampel gefahren war, versuchte der 49-Jährige vom Unfallort zu fliehen, wie die Polizei berichtet. Der Mann wurde von einer Streife aufgegriffen.

Bei einer anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 49-Jährige 1,3 Promille im Blut hatte und zudem seinen Führerschein wegen eines zurückliegenden Unfalls am 18. Januar bereits abgeben musste, so die Polizei. Am Auto und an der Ampel entstand ein erheblicher Sachschaden, der noch nicht beziffert werden konnte. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von RND/mot