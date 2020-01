Leipzig

In Leipzig hat die Polizei am Mittwoch einen betrunkenen Autofahrer geschnappt. Der Mann war Mitarbeitern in einem Laden in Probstheida gegen 11.45 Uhr wegen seines starken Alkoholatems aufgefallen. Wie die Polizei mitteilte, sei der Mann nach dem Verlassen des Geschäfts in sein Auto eingestiegen.

Eine Mitarbeiterin verständigte daraufhin die Polizei und beschrieb den Betrunkenen. Die Beamten ermittelten die Adresse des Mannes, wo sie ihn wenig später antrafen. Durch einen Alkoholtest wurde bei dem 52-Jährigen ein Wert von 2,14 Promille festgestellt.

Daraufhin zogen die Beamten den Führerschein des Mannes ein und begutachteten sein Auto. An dem Wagen wurden Schäden festgestellt, die wahrscheinlich von einer Mauer in einer Tiefgarage stammten und beim Einparken verursacht wurden. Der Schaden wurde auf 1500 Euro geschätzt.

Von ebu