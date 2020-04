Leipzig

In der Nacht zu Sonntag ist hat ein 42-Jähriger in Leipzig einen Unfall verursacht. Wie die Polizei am Morgen mitteilte, wurde dabei sein Beifahrer schwer verletzt. Demnach verlor der Autofahrer um 23.56 Uhr auf der Wurzner Straße in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Renault kam nach rechts von der Fahrbahn ab und krachte in einen Zaun und einen Oberleitungsmast.

Der Polizei zufolge war der 42-Jährige betrunken. Sein 33 Jahre alter Beifahrer musste in Krankenhaus gebracht werden. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Von RND/dpa