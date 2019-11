Leipzig

Im Leipziger Stadtteil Gohlis ist ein 29-jähriger Mann in der Nacht zum Dienstag gegen mehrere Autos gefahren. Wie die Polizei mitteilte, meldete ein Zeuge gegen 1.05 Uhr den Unfall in der Möckernschen Straße.

Am Unfallort stand der rote Wagen quer zur Fahrbahn. Der Fahrer wollte an einer Mittelinsel vorbeifahren und stieß dabei gegen drei am Fahrbahnrand geparkte Autos. Der Mann gab zu, dass er vor der Fahrt Alkohol getrunken hatte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,76 Promille. Insgesamt entstand an den drei Fahrzeugen ein Schaden von 26.000 Euro.

Von tsa