Leipzig

Ein betrunkener Autofahrer ist in der Nacht zu Sonnabend mit seinem Wagen an einem Kreisverkehr im Leipziger Stadtteil Hartmannsdorf-Knautnaundorf abgehoben und in einem Gebüsch gelandet. Der 22-Jährige war zusammen mit einem Beifahrer gegen 23.45 Uhr auf der Knautnaundorfer Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Dabei habe der junge Mann den Kreisel auf seiner Strecke übersehen, sei gegen eine bauliche Begrenzung gefahren und habe dabei vollkommen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Das Auto kam schließlich in einem Grünstreifen zum Stehen.

Der 22-Jährige sei bei dem Unfall verletzt worden, der zweite Insasse kam mit dem Schrecken davon. Bei einer ersten Kontrolle wurden bei dem Fahrer 0,6 Promille Alkohol im Blut festgestellt.

Der Schaden sei erheblich, so die Beamten, nannten aber keine konkreten Zahlen. Neben dem Fahrzeug und dem Kreisverkehr wurde auch eine Straßenlaterne in Mitleidenschaft gezogen.

Von mro