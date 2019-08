Leipzig

Ein 33-Jähriger hat am frühen Mittwochmorgen die Polizeiaußenstelle in der Wiedebachpassage in Leipzig-Connewitz beschmiert. Der Mann hatte gegen 3.04 Uhr mit einem schwarzen Acrylstift einen nicht entzifferbaren Schriftzug der Größe 50 x 37 Zentimeter auf die Scheiben der Eingangstür geschrieben. Laut Polizei wurde er dabei jedoch beobachtet und von den Beamten auf dem Wiedebachplatz festgenommen. Ein Alkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von 1,88 Promille. Er muss sich nun wegen Sachbeschädigung verantworten.

Von ebu