Leipzig

Ein 38-Jähriger ist am Sonntagabend in Leipzig betrunken mit dem Auto in die Zufahrt einer Warenanlieferung eines Supermarktes gerauscht und ist kurz vor einem Zaun ruckartig zum Stehen gekommen. Wie die Polizei mitteilte war der Betrunkene gegen 21.25 Uhr auf dem Viertelsweg in Gohlis-Mitte unterwegs, als er die Kontrolle verlor. Nach dem Manöver humpelte der Mann in Richtung Landsbergerstraße, wo er mit einem Mann und einer Frau in einen Streit geriet. Dann fing er an Steine auf die Heckscheibe des Autos zu werfen.

Ein Zeuge rief schließlich die Polizei, die bei dem Mann einen Alkoholwert von 1,22 Promille feststellte. Eine Überprüfung ergab außerdem, dass er keinen Führerschein besitzt. Er muss sich nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Sachbeschädigung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr verantworten.

Von ebu