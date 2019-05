Leipzig

In einer Wohnung in der Annaberger Straße in Möckern ist am Sonntagvormittag ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, schlief ein 51 Jahre alter Mann mit einer Zigarette in seinem Bad ein. Die Kippe fiel auf den Boden und „entzündete den im Raum angehäuften Unrat, so dass starker Rauch aufstieg“, hieß es von der Polizei.

Ein anderer Bewohner des Hauses bemerkte den Brand und alarmierte die Feuerwehr. Der 51 Jahre alte Mann musste mit einer Rauchvergiftung ein Krankenhaus gebracht werden. Dort stellte sich heraus, dass er einen Alkohol-Promillewert von 2,6 hatte. Außerdem stand er unter „dem Einfluss berauschender Mittel“. Andere Hausbewohner wurden nicht verletzt.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen.

