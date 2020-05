Leipzig

. An der Kreuzung Paunsdorfer Allee ist am Dienstagabend ein 41-Jähriger mit einem Kleintransporter in ein stehendes Auto gefahren. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann gegen 22.30 Uhr auf der Permoserstraße in Leipzig-Heiterblick stadtauswärts unterwegs, als er den Unfall verursachte. Während der Transporter-Fahrer mit leichten Verletzungen davonkam, musste der 43-jährige Fahrer des Autos schwer verletzt von Rettungskräften der Feuerwehr geborgen werden.

Ein Atemalkoholtest beim Unfallfahrer ergab einen Wert von 2,06 Promille. Seinen Führerschein ist der Mann vorerst los. Gegen ihn wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

