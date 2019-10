Leipzig

Am Sonntagabend hat ein 21-jähriger, betrunkener Mann in Leipzig-Altlindenau zwei Fahrzeuge beschädigt. Nach Angaben der Polizei hatte der junge Mann gegen einen am Straßenrand geparkten Motorroller getreten, woraufhin dieser auf dem Pflasterboden aufschlug. Außerdem warf er einen Bistrotisch gegen ein Auto, das dem Inhaber des Lokals gehörte. Dadurch entstand ein Schaden in Höhe eines mittleren dreistelligen Betrags.

Polizeibeamte stellten den 21-Jährigen gegen 21.50 Uhr. Er führte einen freiwilligen Atemalkoholtest durch, der einen Wert von 1,22 Promille ergab. Gegen ihn wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt.

Von ps