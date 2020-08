Betrunkener verursacht Autounfall im Leipziger Norden

Leipzig

Mit mehr als zwei Promille Alkohol hat ein 56-Jähriger am Mittwochmittag einen Verkehrsunfall in Leipzig-Möckern verursacht. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann gegen 14.10 Uhr auf der Louise-Otto-Peters-Allee unterwegs. An der Kreuzung zur Straße „An der Hufschmiede“ wollte der Mann nach rechts abbiegen. Dabei ignorierte er den verkehrsbedingt haltenden Wagen eines 35-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß. Verletzt wurde niemand. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 7000 Euro.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten Alkoholgeruch bei dem Mann fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,24 Promille. Sein Führerschein wurde eingezogen. Der 56-Jährige hat sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs zu verantworten.

Von joka