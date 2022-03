Betrunkener wirft Meerschweinchen auf Vermieterin 

Leipzig

In der Nacht zum Donnerstag ist im Leipziger Stadtteil Gohlis ein Streit zwischen einem 20-Jährigen und einer 37-Jährigen eskaliert: Laut Angaben der Polizei bewarf der betrunkene Mann die Frau gegen 2 Uhr mit einem Meerschweinchen und traf sie im Gesicht. Außerdem habe er sie geschlagen, beleidigt und bespuckt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Demnach musste die Frau mit leichten Verletzungen ambulant behandelt werden.

Das Tier sei bei dem Vorfall unverletzt geblieben, hieß es. Die Frau habe die Wohnung an den 20-Jährigen untervermietet, so ein Sprecher der Polizei. Der junge Mann soll im weiteren Verlauf Widerstand gegen die Polizeibeamten geleistet haben und sei aggressiv gewesen. Er wurde daraufhin in Polizeigewahrsam gebracht. Die Polizei ermittelt gegen den Mann wegen gefährlicher Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Außerdem werde ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz geprüft.

Von dpa/anzi