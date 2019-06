Leipzig

Nach einer Fahrt im Leipziger Stadtteil Großzschocher muss sich ein 62-jähriger Taxifahrer wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Nach Angaben der Polizei fuhr er in der Nacht zum Montag gegen 2.15 Uhr in falscher Richtung durch eine Einbahnstraße. Dabei geriet er auch auf den Fahrradweg. Seine Fahrt endete schließlich an einem Geländer, das einen Bahnübergang absicherte.

Die 77-jährige Frau, die zu diesem Zeitpunkt Fahrgast in dem Taxi war, wurde leicht verletzt und zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Bei dem 62-jährigen Fahrer wurde später Blutalkohol im Wert von 0,4 Promille festgestellt. Ihm wurde daraufhin der Führerschein entzogen.

thiko