Leipzig

Als im Februar der Winter mit reichlich Neuschnee über Leipzig hereinbrach, war der „Flockdown“ perfekt. Unterricht fiel aus, Autobahnabfahrten waren blockiert, Straßenbahnen blieben liegen, die Müllabfuhr kam nicht durch. Erzürnte Bürger warfen dem Winterdienst damals ein Versagen sozialistischen Ausmaßes vor. Wie so oft waren die Räumtrupps die Prügelknaben.

So berechtigt die Kritik sein mag: Gegen die aktuelle Glatteis-Bedrohung ging der Winterdienst offenbar gut vorbereitet und engagiert zu Werke. Schon am späten Abend des zweiten Weihnachtsfeiertags starteten die Mitarbeiter ihre Einsatz. Freilich stürzten dennoch Passanten auf spiegelglatten Wegen oder rutschten Fahrzeuge in unbehandelten Nebenstraßen. Aber es fällt eben nicht alles in den Zuständigkeitsbereich der Stadtreinigung.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ob die Stadt aus dem Winterchaos vor knapp einem Jahr gelernt hat, wird sich allerdings erst bei extremerer Witterung zeigen. Ein von der Stadtreinigung beauftragter Sachverständiger listet zur Optimierung des Winterdienstes zahlreiche Vorschläge auf, etwa die frühzeitige Beräumung der Nebenstraßen durch Fremdfirmen, spezielle Streustoffe für tiefere Temperaturen und auf Gehwegen sowie ein winterdienstlich zu betreuendes Radwegenetz. Im Interesse der Leipziger sollte man auf den Experten hören. Und zwar bevor wieder reichlich Neuschnee kommt.

Von Frank Döring