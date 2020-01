Leipzig

Das hatte sich ein 37-jähriger Einbrecher bestimmt anders vorgestellt: Beim Einbruch in ein Einfamilienhaus im Frau-Holle-Weg im Leipziger Stadtteil Marienbrunn ist der Mann vom Besitzer überrascht und schließlich an die Polizei übergeben worden. Wie die Beamten mitteilten, hat sich der Mann am Freitagabend gegen 19 Uhr über ein Küchenfenster Zugang zu dem Gebäude verschafft und zunächst das Erdgeschoss durchsucht. Er entwendete rund 5000 Euro in bar sowie einige wertvolle Münzen.

Eine Nachbarin bemerkte den Einbruch und informierte den Hausbesitzer, der wenig später den Täter überraschte und zunächst in die Flucht schlug. Er verfolgte den 37-Jährigen und konnte ihn schließlich stellen. Dieser gestand den Einbruch und händigte die Beute an den eigentlichen Besitzer aus.

Bis zum Eintreffen der Polizei hielt der Hausbesitzer den Mann fest und übergab ihn an die Beamten.

Von fbu