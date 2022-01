Leipzig

Im Falle eines möglichen Überfalls in der Silvesternacht sucht die Leipziger Polizei nun nach Zeugen: Ein Anwohner hatte demnach am Neujahrstag gegen 0.25 Uhr einen bewusstlosen Jugendlichen in der Merseburger Straße in Leipzig-Plagwitz gefunden und den Rettungsdienst informiert.

Den hinzugerufenen Polizeikräften sagte der 17-Jährige, der immer wieder das Bewusstsein verlor, dass er zuvor von drei Personen verfolgt worden sei. Sie hätten auch sein Handy eingefordert.

Opfer im Krankenhaus

Während der junge Mann in ein Krankenhaus gebracht werden musste, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Unter anderem wird nach zwei Menschen gesucht, die dem Opfer in der Nacht geholfen haben sollen.

Wer Angaben zum Sachverhalt oder zu einem möglichen Tathergang machen kann, soll sich auf der Dienststelle in der Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig oder unter der Telefonnummer (0341) 96 64 66 66 melden.

Von anzi