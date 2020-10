Bierbänke und Mülltonnen geworfen: Gruppen-Schlägerei auf Volksfest

Markkleeberg

Beim Auftakt des Kinder- und Familienjahrmarktes Markkleeberg ist es zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen rund 20 Personen gekommen. Dabei seien auch Bierbänke sowie Mülltonnen geworfen und ein Schaustellerstand beschädigt worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Als Beamte vor Ort eintrafen, waren die beteiligten Personen verschwunden. Wenig später konnte eine größere Personengruppe in der Nähe festgestellt werden. Es werde nun geprüft, ob diese im Zusammenhang mit der Prügelei steht. Bei dem Vorfall, der sich bereits am späten Freitagabend ereignete, wurden den Angaben nach keine Unbeteiligten verletzt.

Von CN