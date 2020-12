Leipzig

Am Montag wurde in Bussen und Bahnen verstärkt die Einhaltung der Maskenpflicht kontrolliert. Zusammen mit der Polizei waren Mitarbeiter der Leipziger Verkehrsbetriebe ( LVB) im Rahmen eines bundesweiten Aktionstags unterwegs. Acht Teams, mit je zwei Beamten und zwei Kontrolleuren, waren unterwegs. Neben der Einhaltung der Maskenpflicht wurden auch 8609 Fahrausweise überprüft, 184 Leute waren ohne gültiges Ticket unterwegs. Zudem erstatteten die Polizeibeamten 58 Strafanzeigen – überwiegend wegen des Erschleichens von Leistungen.

Ergebnisse sind zufriedenstellend

Was das Ergebnis des Kontrolltages zeigt: Der überwiegende Teil der Bevölkerung trägt die Maske in den Fahrzeugen und an den Haltestellen. Über den Tag gab es lediglich eine Ordnungswidrigkeitsanzeige wegen des Verstoßes gegen die Corona-Schutzverordnung, hier fehlte die Mund-Nasen-Bedeckung im Fahrzeug. Außerdem stellten die Beamten zwei Verstöße gegen die Maskenpflicht in der Innenstadt fest. Marc Backhaus, Sprecher der LVB, zeigt sich zufrieden mit dem Ergebnis. Durch die Kontrollen steige die Sensibilisierung bei den Fahrgästen. Auch die Zusammenarbeit mit der Polizei funktioniere gut und sei zu einem festen Prozess geworden, bei dem alle wissen, was für Aufgaben sie haben, so Backhaus.

Anzeige

Fluchtversuch misslingt

Neben der Überprüfung der Fahrausweise und Maskenpflicht führten die Beamten in den Teams zahlreiche Identitätsfeststellungen durch. In einem Fall wollte ein 21-Jähriger flüchten, der ohne Ticket in der Linie 1 erwischt wurde. Beim Weglaufen warf er mehrere Päckchen mit Cannabis weg. Der Mann wurde wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln vorläufig festgenommen.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach.

156 Corona-Verstöße am Dienstag

Am Dienstag gab es weitere Kontrollen zur Einhaltung der Corona-Schutzverordnung in und um Leipzig. Dabei haben Einsatzkräfte der Polizei 156 Personen ermahnt. Auch wenn sich viele Menschen an die Regeln hielten, seien oftmals Verstöße festgestellt worden. „Aufgrund der Einsichtigkeit wurde noch auf Ordnungswidrigkeitenanzeigen verzichtet“, hieß es am Mittwoch. Weil jedoch die Zahlen der Corona-Infizierten und Todesfälle steige, werde die Polizeidirektion Leipzig jetzt Verstöße konsequent ahnden, kündigten die Beamten an. Die Sächsische Corona-Schutz-Verordnung sehe Bußgelder ab 60 Euro aufwärts vor.

Zu einem Corona-Feier-Vorfall kam es am Montagabend in der Connewitzer Wolfgang-Heinze-Straße. Nach Polizeiangaben hatten sich dort an einem Kiosk gegen 19.20 Uhr 20 bis 30 Personen versammelt. Im Laufe des Abends seien es immer mehr geworden, die in Zehner-Gruppen um Feuertonnen herumstanden und aßen – teilweise ohne Mindestabstand, wie die Polizei betonte. Zunächst habe der Stadtordnungsdienst Kontakt aufgenommen, die Gruppe zweimal aufgefordert, den bereits geschlossenen Bereich des Kioskes zu verlassen. Ein Großteil der Gruppe sei dem nachgekommen, hieß es. Sieben Personen seien aber geblieben. „Aus diesem Grund wurden Kräfte der Bereitschaftspolizei hinzugezogen, die bei den Personen Identitätsfeststellungen durchführten und das Feuer in den Tonnen löschten“, erklärte die Polizei. Anzeigen seien erstellt, Platzverweise ausgesprochen worden.

Die Polizeidirektion Leipzig plant weitere Kontrollen – teils mit Partnern bei Ordnungsbehörden und LVB.

Von vag/-tv