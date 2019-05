Leipzig

Die Polizisten der Verkehrsinspektion Leipzig haben am Montag bei einer Kontrolle auf der A14 zahlreiche Verstöße gegen die erlaubte Höchstgeschwindigkeit festgestellt. Wie die Beamten mitteilten, gab es in der Zeit von 10 bis 13 Uhr in einer Baustelle zwischen den Anschlussstellen Leipzig-Ost und Kleinpösna 167 Geschwindigkeitsverstöße.

Der schnellste Fahrer war bei erlaubten 60 km/h mit 128 km/h unterwegs und fuhr somit, abzüglich Toleranz, 64 km/h zu schnell. Die Ahndung der Verstöße regelt nun die Bußgeldstelle Chemnitz.

Von fbu