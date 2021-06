Leipzig

Die Feuerwehr im Leipziger Norden musste in der Nacht zu Freitag erneut aufgrund eines Lkw-Brandes ausrücken. Gegen 2.50 Uhr wurde ein Feuer an der Bleichertstraße gemeldet. Dort stand das Führerhaus eines Sattelzuges in Flammen. Der Frontbereich brannte nach Angaben der Polizei vollständig aus. Wieso es zu dem Feuer kam, ist derzeit noch nicht klar. Auch die Schadenshöhe ist noch nicht bezifferbar.

Erst in der Nacht zu Donnerstag musste die Feuerwehr in Leipzig zu mehreren Einsätzen ausrücken. Insgesamt brannten vier Lkw, ein Elektroauto und mehrere Gegenstände. In den meisten Fällen geht die Polizei derzeit von Brandstiftung aus.

Von RND