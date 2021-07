Leipzig

Autofahrer müssen in Leipzig wieder mit teuren Fotos rechnen. Wo die Blitzer in der Messestadt täglich aufgebaut sind, erfahren Sie hier (dieser Text wird an allen Werktagen aktualisiert).

Hier stehen die Blitzer am Donnerstagvormittag in Leipzig:

Salomonstraße

Dornberger Straße

Eisenbahnstraße

Lazarusstraße

Paunsdorfer Allee

Am Sommerfeld

Zweinaundorfer Straße

Grenzstraße

Arnoldplatz

Theodor-Heuss-Straße

Roßstraße

Händelstraße

Augustinerstraße

Kirchstraße

Nieritzstraße

Franzosenallee

Hier stehen die Blitzer am Donnerstagnachmittag in Leipzig:

Hugo-Aurig-Straße

Hans-Weigel-Straße

Riesaer Straße

Diamantstraße

Theresienstraße

Menckestraße

Balzacstraße

Poetenweg

Dresdner Straße

Gerichtsweg

Schulze-Delitzsch-Straße

Ludwig-Erhard-Straße

Ratzelstraße

Schönauer Ring

Gerhard-Ellrodt-Straße

Rippachtalstraße

Die Blitzer dienen der Verkehrssicherheit. Bitte passen Sie die Geschwindigkeit immer der Verkehrssituation an, und halten Sie sich an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit zu Ihrem eigenen und dem Schutz anderer Verkehrsteilnehmer.

Von LVZ