Leipzig

Autofahrer müssen in Leipzig wieder mit teuren Fotos rechnen. Wo die Blitzer in der Messestadt täglich aufgebaut sind, erfahren Sie hier (dieser Text wird an allen Werktagen aktualisiert).

Hier stehen die Blitzer am Dienstagvormittag in Leipzig:

Lausner Weg

Ratzelstraße

Diezmannstraße

Lausener Straße

An der Elster

Neue Hallesche Straße

Stahmelner Straße

Rittergutsstraße

Braunstraße

Lazarusstraße

Lidicestraße

Löbauer Straße

Telemannstraße

Schenkendorfstraße

Brandvorwerkstraße

Kohlenstraße

Dachsstraße

Goldene Hufe

Permoser Straße

Klettenstraße

Hier stehen die Blitzer am Dienstagnachmittag in Leipzig:

Arthur-Winkler-Straße

Im Blumengrund

Diamantstraße

Schulstraße

Teichmannstraße

Störmthaler Straße

Bornaer Straße

Roßstraße

Virchowstraße

Hans-Oster-Straße

Thaerstraße

Franz-Mehring-Straße

Berliner Straße

Poetenweg

Georg-Schwarz-Straße

Jahnallee

Lützschenaer Straße

Am Osthang

Alte Dorfstraße

Merseburger Straße

Die Blitzer dienen der Verkehrssicherheit. Bitte passen Sie die Geschwindigkeit immer der Verkehrssituation an, und halten Sie sich an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit zu Ihrem eigenen und dem Schutz anderer Verkehrsteilnehmer.

Von LVZ