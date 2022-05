Leipzig

Autofahrerinnen und Autofahrer müssen in Leipzig mit Bußgeldern rechnen, wenn sie zu schnell unterwegs sind. Wo in der Messestadt die Blitzer aufgebaut sind, erfahren Sie hier (dieser Text wird an allen Werktagen aktualisiert).

Hier stehen die Blitzer am Dienstagvormittag:

Quasnitzer Weg

Hallesche Straße

Virchowstraße

Stahmelner Straße

Leipziger Straße

Merseburger Straße

Burghausener Straße

Miltitzer Straße

Louise-Otto-Peters-Allee

Bahnhofstraße

Messe-Allee

Seehausener Allee

Riesaer Straße

Paunsdorfer Allee

Goldene Hufe

Engelsdorfer Straße

Arthur-Winkler-Straße

Hans-Weigel-Straße

Paunsdorfer Straße

Elisabeth-Schumacher-Straße

Hier stehen die Blitzer am Dienstagnachmittag:

Friederikenstraße

Marschnerstraße

Wundtstraße

Ferdinand-Rhode-Straße

Kickerlingsberg

Berggartenstraße

Sasstraße

Tresckowstraße

Weißenfelser Straße

Gießerstraße

Könneritzstraße

Nonnenstraße

Naunhofer Straße

Ludolf-Colditz-Straße

Prager Straße

Frau-Holle-Weg

Zöllnerweg

Gemeindeamtsstraße

Hans-Driesch-Straße

Rathenaustraße

Mehr zum Thema: Hier stehen die festinstallierten Blitzer in Leipzig.

Die Blitzer dienen der Verkehrssicherheit. Bitte passen Sie die Geschwindigkeit immer der Verkehrssituation an und halten Sie sich an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit zu Ihrem eigenen und dem Schutz anderer Verkehrsteilnehmer.

Von LVZ