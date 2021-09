Leipzig

Autofahrer müssen in Leipzig wieder mit teuren Fotos rechnen. Wo die Blitzer in der Messestadt täglich aufgebaut sind, erfahren Sie hier (dieser Text wird an allen Werktagen aktualisiert).

Hier stehen die Blitzer am Dienstagvormittag in Leipzig

Kickerlingsberg

Lützowstraße

Balzacstraße

Pfaffendorfer Straße

Dreilindenstraße

Altranstädter Straße

Antonienstraße

Jacobstraße

Zschochersche Allee

Gerhard-Ellrodt-Straße

Anton-Zickmantel-Straße

Schönauer Straße

Paunsdorfer Straße

Arnoldplatz

Adolf-Damaschke-Straße

Diamantstraße

Wiederitzscher Landstraße

Zur Lindenhöhe

Gustav-Esche-Straße

Neue Hallesche Straße

Hier stehen die Blitzer am Dienstagnachmittag in Leipzig:

Döllingstraße

Paunsdorfer Allee

Im Blumengrund

Baalsdorfer Straße

Messe-Allee

Zschortauer Straße

Stralsunder Straße

Seehausener Alee

Riemannstraße

Richard-Lehmann-Straße

Friedrich-Ebert-Straße

Beethovenstraße

Täubchenweg

Martinstraße

Zweinaundorfer Straße

Albrechtshainer Straße

Talstraße

Linnéstraße

Straße des 18. Oktober

Kurt-Eisner-Straße

Die Blitzer dienen der Verkehrssicherheit. Bitte passen Sie die Geschwindigkeit immer der Verkehrssituation an, und halten Sie sich an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit zu Ihrem eigenen und dem Schutz anderer Verkehrsteilnehmer.

Von LVZ