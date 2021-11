Leipzig

Autofahrerinnen und Autofahrer müssen in Leipzig wieder mit teuren Fotos rechnen, wenn sie zu schnell unterwegs sind. Wo in der Messestadt die Blitzer aufgebaut sind, erfahren Sie hier (dieser Text wird an allen Werktagen aktualisiert).

Hier stehen die Blitzer am Dienstagvormittag:

Ossietzkystraße

Bästleinstraße

Herrmann-Liebmann-Straße

Wurzner Straße

Richard-Lehmann-Straße

Bernhard-Göring-Straße

Altenburger Straße

Nürnberger Straße

Nonnenstraße

Klingenstraße

Dieskaustraße

Groitzscher Straße

Kirschbergstraße,

Kickerlingsberg

Eisenacher Straße

Möckernsche Straße

Klettenstraße

Diamantstraße

Althener Straße

Dorfstraße

Hier stehen die Blitzer am Dienstagnachmittag:

Connewitzer Straße

Martinstraße

Oststraße

Reichpietschstraße

Löbauer Straße

Zeumerstraße

Schmidt-Rühl-Straße

Adenauerallee

Breitenfelder Straße

Virchowstraße

Gohliser Straße

Max-Liebermann-Straße

Plautstraße

Gemeindeamtsstraße

Hafenstraße

Merseburger Straße

Muldentalstraße

Kirchstraße

Liebertwolkwitzer Straße

Roßstraße

Die Blitzer dienen der Verkehrssicherheit. Bitte passen Sie die Geschwindigkeit immer der Verkehrssituation an, und halten Sie sich an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit zu Ihrem eigenen und dem Schutz anderer Verkehrsteilnehmer.

