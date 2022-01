Leipzig

Autofahrerinnen und Autofahrer müssen in Leipzig mit Bußgeldern rechnen, wenn sie zu schnell unterwegs sind. Wo in der Messestadt die Blitzer aufgebaut sind, erfahren Sie hier (dieser Text wird an allen Werktagen aktualisiert).

Hier stehen die Blitzer am Dienstagvormittag:

Albrechtshainer Straße

Oberdorfstraße

Baalsdorfer Straße

Naunhofer Straße

BMW-Allee

Merkwitzer Straße

Rostocker Straße

Alte Theklaer Straße

Nordstraße

Gohliser Straße

Lützowstraße

Virchowstraße

Sommerfelder Straße

Russenstraße

Zadestraße

Schönbachstraße

Albersdorfer Straße

Lausner Weg

Rippachtalstraße

Rehbacher Straße

Hier stehen die Blitzer am Dienstagnachmittag

Lindenthaler Hauptstraße

Zur Lindenhöhe

Gartenwinkel

Blücherstraße

Manetstraße

Gerberstraße

Gottschedstraße

Dittrichring

Wiprechtstraße

Plautstraße

Josephstraße

Uhlandstraße

Walter-Markov-Ring

Händelstraße

Friedrich-List-Straße

Althener Straße

Goldene Hufe

Naunhofer Landstraße

Stötteritzer Landstraße

Engelsdorfer Straße

Die Blitzer dienen der Verkehrssicherheit. Bitte passen Sie die Geschwindigkeit immer der Verkehrssituation an und halten Sie sich an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit zu Ihrem eigenen und dem Schutz anderer Verkehrsteilnehmer.

