Leipzig

Autofahrerinnen und Autofahrer müssen in Leipzig mit Bußgeldern rechnen, wenn sie zu schnell unterwegs sind. Wo in der Messestadt die Blitzer aufgebaut sind, erfahren Sie hier (dieser Text wird an allen Werktagen aktualisiert).

Hier stehen die Blitzer am Dienstagvormittag:

Schulstraße

Engelsdorfer Straße

Riesaer Straße

Opalstraße

Zweinaundorfer Straße

Am Güterring

Eilenburger Straße

Stötteritzer Straße

Huygenstraße

Georg-Schumann-Straße

Goyastraße

Gohliser Straße

Prof.-Andreas-Schubert-Straße

Althener Straße

Arthur-Winkler-Straße

Schleußiger Weg

Lützner Straße

Nonnenstraße

Schnorrstraße

Die Geschwindigkeitskontrollen am Nachmittag:

Wittenberger Straße

Geibelstraße

Coppistraße

Viertelsweg

Bautznerstraße

Bästleinstraße

Schmidt-Rühl-Straße

Schönefelder Straße

Josephstraße

Jenaer Straße

Ranstädter Steinweg

Zöllnerweg

Friederikenstraße

Georg-Maurer-Straße

Chemnitzer Straße

Newtonstraße

B 2

Prinz-Eugen-Straße

Zum Dölitzer Schacht

Brandvorwerkstraße

Mehr zum Thema: Hier stehen die festinstallierten Blitzer in Leipzig.

Die Blitzer dienen der Verkehrssicherheit. Bitte passen Sie die Geschwindigkeit immer der Verkehrssituation an und halten Sie sich an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit zu Ihrem eigenen und dem Schutz anderer Verkehrsteilnehmer.

Von LVZ