Leipzig

Autofahrerinnen und Autofahrer müssen in Leipzig mit Bußgeldern rechnen, wenn sie zu schnell unterwegs sind. Wo in der Messestadt die Blitzer aufgebaut sind, erfahren Sie hier (dieser Text wird an allen Werktagen aktualisiert).

Hier stehen die Blitzer am Donnerstagvormittag:

Hans-Marchwitza-Straße

Willi-Bredel-Straße

Franzosenallee

Russenstraße

Dorfstraße

Kleinpösnaer Straße

Stötteritzer Landstraße

Karl-Friedrich-Straße

Blochmannstraße

Sasstraße

Thaerstraße

Georg-Schumann-Straße

Engelsdorfer Straße

Torgauer Straße

Paunsdorfer Allee

Am Sommerfeld

Talstraße

Linnéstraße

Straße des 18. Oktober

Kurt-Eisner-Straße

Hier stehen die Blitze am Donnerstagnachmittag:

Huygensstraße

Hans-Beimler-Straße

Max-Liebermann-Straße

Heinrich-Budde-Straße

Dachsstraße

Prof.-Andreas-Schubert-Straße

Im Blumengrund

Baalsdorfer Straße

Göbschelwitzer Straße

Seehausener Allee

Am Schenkberg

Stentzlerstraße

Connewitzer Straße

Stahmelner Straße

Bernhard-Göring-Straße

Telemannstraße

Menckestraße

Zöllnerweg

Nordstraße

Roscherstraße

Die Blitzer dienen der Verkehrssicherheit. Bitte passen Sie die Geschwindigkeit immer der Verkehrssituation an und halten Sie sich an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit zu Ihrem eigenen und dem Schutz anderer Verkehrsteilnehmer.

Von LVZ