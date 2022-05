Leipzig

Autofahrerinnen und Autofahrer müssen in Leipzig mit Bußgeldern rechnen, wenn sie zu schnell unterwegs sind. Wo in der Messestadt die Blitzer aufgebaut sind, erfahren Sie hier (dieser Text wird an allen Werktagen aktualisiert).

Hier stehen die Blitzer am Donnerstag:

Vormittags:

Lützowstraße

Virchowstraße

Südtangente

Bahnhofstraße

Bornaische Straße

B2

Koburger Straße

Matzelstraße

Walter-Albrecht-Weg

Dortmunder Straße

Gypsbergstraße

Lidicestraße

Lilienstraße

Wurzner Straße

Torgauer Straße

Gerichtsweg

Weimarer Straße

Lindenpark

Geschwister-Scholl-Straße

Jenaer Straße

Nachmittags:

Am Sommerfeld

Goldene Hufe

Albrechtshainer Straße

Zum Alten Seebad

Sommerfelder Straße

Händelstraße

Kärrnerstraße

Krätzbergstraße

Tauchaer Straße

Alte Theklaer Straße

Grundstraße

Breitenfelder Straße

Elsterstraße

Goyastraße

Gohliser Straße

Yorckstraße

Gartenwinkel

Blücherstraße

Travniker Straße

Mehr zum Thema: Hier stehen die festinstallierten Blitzer in Leipzig.

Die Blitzer dienen der Verkehrssicherheit. Bitte passen Sie die Geschwindigkeit immer der Verkehrssituation an und halten Sie sich an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit zu Ihrem eigenen und dem Schutz anderer Verkehrsteilnehmer.

Von LVZ