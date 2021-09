Leipzig

Autofahrer müssen in Leipzig wieder mit teuren Fotos rechnen. Wo die Blitzer in der Messestadt täglich aufgebaut sind, erfahren Sie hier (dieser Text wird an allen Werktagen aktualisiert).

Hier stehen die Blitzer am Freitagvormittag in Leipzig:

Ludwig-Hupfeld-Straße

Merseburger Straße

Gießerstraße

Dreilindenstraße

B2

Prinz-Eugen-Straße

Bornaische Straße

Windscheidstraße

Pfaffendorfer Straße

Ranstädter Steinweg

Liviastraße

Eitingonstraße

Lützowstraße

Theresienstraße

Breitenfelder Straße

Berggartenstraße

Grundstraße

Tauchaer Straße

Krätzbergstraße

Wodanstraße

Hier stehen die Blitzer am Freitagnachmittag in Leipzig:

Messe-Allee

Georg-Herwegh-Straße

Bahnhofstraße

Landsberger Straße

Gerberstraße

Zöllnerweg

Nordstraße

Balzacstraße

Zschochersche Allee

Zur Heide

Lausener Straße

Lützner Straße

Ratzelstraße

Saarländer Straße

Wiprechtstraße

Karl-Heine-Straße

Nikolai-Rumjanzew-Straße

Jenaer Straße

Gärtnerstraße

Lausner Weg

Die Blitzer dienen der Verkehrssicherheit. Bitte passen Sie die Geschwindigkeit immer der Verkehrssituation an, und halten Sie sich an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit zu Ihrem eigenen und dem Schutz anderer Verkehrsteilnehmer.

Von LVZ