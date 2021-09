Leipzig

Autofahrer müssen in Leipzig wieder mit teuren Fotos rechnen. Wo die Blitzer in der Messestadt täglich aufgebaut sind, erfahren Sie hier (dieser Text wird an allen Werktagen aktualisiert).

Hier stehen die Blitzer am Freitagvormittag in Leipzig:

Bornaische Straße

Ludolf-Colditz-Straße

An der Tabaksmühle

Frau-Holle-Weg

Jörgen-Schmidtchen-Weg

Virchowstraße

Viertelsweg

Hans-Oster-Straße

Seumestraße

Schönbergstraße

Dieskaustraße

Rippachtalstraße

Käthe-Kollwitz-Straße

Ferdinand-Rhode-Straße

Gießerstraße

Nonnenstraße

Roßstraße

Naunhofer Straße

Stötteritzer Straße

Chemnitzer Straße

Hier stehen die Blitzer am Freitagnachmittag in Leipzig:

Uhlandstraße

Gemeindeamtsstraße

Spittastraße

Ludwig-Hupfeld-Straße

Rosenowstraße

Friedrichshafner Straße

Ossietzkystraße

Dortmunder Straße

Hallesche Straße

Mühlenstraße

Linkelstraße

Friedrich-Bosse-Straße

Schönefelder Allee

Eisenbahnstraße

Rosa-Luxemburg-Straße

Schulze-Delitzsch-Straße

Teichmannstraße

Kirchstraße

Alte Tauchaer Straße

Feldstraße

Die Blitzer dienen der Verkehrssicherheit. Bitte passen Sie die Geschwindigkeit immer der Verkehrssituation an, und halten Sie sich an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit zu Ihrem eigenen und dem Schutz anderer Verkehrsteilnehmer.

Von LVZ