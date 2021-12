Leipzig

Autofahrerinnen und Autofahrer müssen in Leipzig wieder mit teuren Fotos rechnen, wenn sie zu schnell unterwegs sind. Wo in der Messestadt die Blitzer aufgebaut sind, erfahren Sie hier (dieser Text wird an allen Werktagen aktualisiert).

Hier stehen die Blitzer am Freitagvormittag:

Franz-Mehring-Straße

Viertelsweg

Olbrichtstraße

Bahnhofstraße

Wiederitzscher Landstraße

Eutritzscher Straße

Linkelstraße

Louise-Otto-Peters-Allee

Täubchenweg

Josephinenstraße

Gerichtsweg

Stötteritzer Straße

Friedrich-Ebert-Straße

Marschnerstraße

Liviastraße

Eitingonstraße

B2

Braustraße

Bornaische Straße

Leinestraße

Hier stehen die Blitzer am Freitagnachmittag:

Dortmunder Straße

Hannoversche Straße

Rostocker Straße

Lidicestraße

Messe-Allee

Delitzscher Straße

Thaerstraße

Stralsunder Straße

Burghausener Straße

Leipziger Straße

Miltitzer Straße

Merseburger Straße

Rückmarsdorfer Straße

Hans-Driesch-Straße

Cottaweg

Pestalozzistraße

Kommandant-Prendel-Allee

Breslauer Straße

Kolmstraße

Hier stehen die festinstallierten Blitzer in Leipzig.

Die Blitzer dienen der Verkehrssicherheit. Bitte passen Sie die Geschwindigkeit immer der Verkehrssituation an, und halten Sie sich an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit zu Ihrem eigenen und dem Schutz anderer Verkehrsteilnehmer.

