Leipzig

Autofahrer müssen in Leipzig wieder mit teuren Fotos rechnen. Wo die Blitzer in der Messestadt täglich aufgebaut sind, erfahren Sie hier (dieser Text wird an allen Werktagen aktualisiert).

Hier stehen die Blitzer am Mittwochvormittag in Leipzig

Wundtstraße

Lößniger Straße

Georg-Maurer-Straße

Probstheidaer Straße

Riesaer Straße

Theodor-Heuss-Straße

Zweinaundorfer Straße

Albrechtshainer Straße

Händelstraße

Brandiser Straße

Muldentalstraße

Liebertwolkwitzer Straße

Sportplatzweg

Miltitzer Straße

Saturnstraße

Weimarer Straße

Neubauernstraße

Schönauer Ring

Gärtnerstraße

Lausner Straße

Hier stehen die Blitzer am Mittwochnachmittag in Leipzig:

Olbrichtstraße

Hans-Beimler-Straße

Max-Liebermann-Straße

Heinrich-Budde-Straße

Elisabeth-Schumacher-Straße

Hohentichelnstraße

Torgauer Straße

Dachsstraße

Rackwitzer Straße

Adenauerallee

Berliner Straße

Ludwig-Erhard-Straße

Engelsdorfer Straße

Arthur-Winkler-Straße

Sommerfelder Straße

Am Sommerfeld

Alte Dorfstraße

Lindenpark

Geschwister-Scholl-Straße

Burghausener Straße

Die Blitzer dienen der Verkehrssicherheit. Bitte passen Sie die Geschwindigkeit immer der Verkehrssituation an, und halten Sie sich an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit zu Ihrem eigenen und dem Schutz anderer Verkehrsteilnehmer.

Von LVZ