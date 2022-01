Leipzig

Autofahrerinnen und Autofahrer müssen in Leipzig mit Bußgeldern rechnen, wenn sie zu schnell unterwegs sind. Wo in der Messestadt die Blitzer aufgebaut sind, erfahren Sie hier (dieser Text wird an allen Werktagen aktualisiert).

Hier stehen die Blitzer am Mittwochvormittag

Geschwister-Scholl-Straße

Jenaer Straße

Saturnstraße

Nikolai-Rumjanzew-Straße

An der Elster

Travniker Straße

Kirschbergstraße

Friedrich-Bosse-Straße

Lausner Weg

Gerhard-Ellrodt-Straße

Zschochersche Allee

Kloßstraße

Wurzner Straße

Theodor-Heuss-Straße

Klettenstraße

Arnoldplatz

Kohlweg

Theresienstraße

Blochmannstraße

Eutritzscher Straße

Hier stehen die Blitzer am Mittwochnachmittag

Wurzner Straße

Bernhardstraße

Leonhard-Frank-Straße

Martinstraße

Lindenauer Markt

Jacobstraße

Spittastraße

Dreilindenstraße

Kickerlingsberg

Berggartenstraße

Sasstraße

Gypsbergstraße

Arthur-Winkler-Straße

Hans-Weigel-Straße

Paunsdorfer Straße

Elisabeth-Schumacher-Straße

Ferdinand-Lassalle-Straße

Ferdinand-Rhode-Straße

Karl-Tauchnitz-Straße

Marschnerstraße

Mehr zum Thema: Hier stehen die festinstallierten Blitzer in Leipzig.

Die Blitzer dienen der Verkehrssicherheit. Bitte passen Sie die Geschwindigkeit immer der Verkehrssituation an und halten Sie sich an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit zu Ihrem eigenen und dem Schutz anderer Verkehrsteilnehmer.

Von LVZ