Leipzig

Autofahrerinnen und Autofahrer müssen in Leipzig mit Bußgeldern rechnen, wenn sie zu schnell unterwegs sind. Wo in der Messestadt die Blitzer aufgebaut sind, erfahren Sie hier (dieser Text wird an allen Werktagen aktualisiert).

Hier stehen die Blitzer am Mittwochvormittag:

Käthe-Kollwitz-Straße

Ferdinand-Rhode-Straße

Karl-Tauchnitz-Straße

Nonnenstraße

Gerichtsweg

Reichpietschstraße

Rosa-Luxemburg-Straße

Hermann-Liebmann-Straße

Kirschbergstraße

Eutritzscher Straße

Berggartenstraße

Möckernsche Straße

Zur Heide

Miltitzer Straße

Am Osthang

Otto-Schmiedt-Straße

Wurzner Straße

Cleudnerstraße

Braunstraße

Krätzbergstraße

Hier stehen die Blitzer am Mittwochnachmittag:

Lützner Straße

Spinnereistraße

Breisgaustraße

Diezmannstraße

Karl-Liebknecht-Straße

Prinz-Eugen-Straße

Semmelweisstraße

Schenkendorfstraße

Mockauer Straße

Walter-Albrecht-Weg

Bautzner Straße

Kohlweg

Roßstraße

Naunhofer Straße

Prager Straße

Chemnitzer Straße

Cottaweg

Marschnerstraße

Jahnallee

Ranstädter Steinweg

Mehr zum Thema: Hier stehen die festinstallierten Blitzer in Leipzig.

Die Blitzer dienen der Verkehrssicherheit. Bitte passen Sie die Geschwindigkeit immer der Verkehrssituation an und halten Sie sich an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit zu Ihrem eigenen und dem Schutz anderer Verkehrsteilnehmer.

Von LVZ