Leipzig

Autofahrerinnen und Autofahrer müssen in Leipzig mit Bußgeldern rechnen, wenn sie zu schnell unterwegs sind. Wo in der Messestadt die Blitzer aufgebaut sind, erfahren Sie hier (dieser Text wird an allen Werktagen aktualisiert).

Hier stehen die Blitzer am Mittwochvormittag:

• Quasnitzer Weg

Gartenwinkel

Hallesche Straße

Radefelder Weg

Asternweg

Lausener Straße

Wiprechtstraße

Breisgaustraße

Lützschenaer Straße

Am Osthang

Lindenauer Straße

Merseburger Straße

Mockauer Straße

Volbedingstraße

Kickerlingsberg

Balzacstraße

Fritz-Reuter-Straße

Göbschelwitzer Straße

Cleudner Straße

Tauchaer Straße

Hier stehen die Blitzer am Mittwochnachmittag:

• Augustinerstraße

Breslauer Straße

Holzhäuser Straße

Strümpellstraße

Dorfstraße

Hans-Weigel-Straße

Zum Alten Seebad

Riesaer Straße

Delitzscher Landstraße

Messe-Allee

Lindenstraße

Nordstraße

Wichernstraße

Rosa-Luxemburg-Straße

Semmelweisstraße

Mühlstraße

Roßplatz

Spohrstraße

Rackwitzer Straße

Georgiring

Die Blitzer dienen der Verkehrssicherheit. Bitte passen Sie die Geschwindigkeit immer der Verkehrssituation an und halten Sie sich an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit zu Ihrem eigenen und dem Schutz anderer Verkehrsteilnehmer.

Von LVZ