Leipzig

Autofahrerinnen und Autofahrer müssen in Leipzig mit Bußgeldern rechnen, wenn sie zu schnell unterwegs sind. Wo in der Messestadt die Blitzer aufgebaut sind, erfahren Sie hier (dieser Text wird an allen Werktagen aktualisiert).

Hier stehen die Blitzer am Montagvormittag:

Spinnereistraße

Saalfelder Straße

Demmeringstraße

Groitzscher Straße

Antonienstraße

Gerhard-Ellrodt-Straße

Schönauer Straße

Jenaer Straße

Am Osthang

An den Linden

Lützner Straße

Merseburger Straße

Schleußiger Weg

Könneritzstraße

Zschochersche Straße

Weißenfelser Straße

Connewitzer Straße

Schwarzenbergweg

Zolaweg

Strümpellstraße

Hier stehen die Blitzer am Montagnachmittag:

Seumestraße

Knautnaundorfer Straße

Anton-Zickmantel-Straße

Schönbergstraße

Stahmelner Straße

Hallesche Straße

Rittergutsstraße

Linkelstraße

Bahnhofstraße

Südtangente

Hans-Oster-Straße

Hannoversche Straße

Leipziger Straße

Pestalozzistraße

Lützschenaer Straße

Kastanienweg

Stöhrerstraße

Lidicestraße

Löbauer Straße

Schönefelder Allee

Mehr zum Thema: Hier stehen die festinstallierten Blitzer in Leipzig.

Die Blitzer dienen der Verkehrssicherheit. Bitte passen Sie die Geschwindigkeit immer der Verkehrssituation an und halten Sie sich an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit zu Ihrem eigenen und dem Schutz anderer Verkehrsteilnehmer.

Von LVZ