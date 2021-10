Leipzig

Autofahrer müssen in Leipzig wieder mit teuren Fotos rechnen. Wo die Blitzer in der Messestadt täglich aufgebaut sind, erfahren Sie hier (dieser Text wird an allen Werktagen aktualisiert).

Hier stehen die Blitzer am Montagvormittag:

Braustraße

Arno-Nitzsche-Straße

Semmelweisstraße

Karl-Liebknecht-Straße

Prager Straße

Großpösnaer Straße

Teichmannstraße

Roßstraße

Gerberstraße

Roscherstraße

Breite Straße

Ranstädter Steinweg

Muldentalstraße

Jahnstraße

Alte Tauchaer Straße

Feldstraße

Lützowstraße

Theresienstraße

Breitenfelder Straße

Berggartenstraße

Hier wird am Montagnachmittag geblitzt

Hermann-Liebmann-Straße

Bergstraße

Martinstraße

Wurzner Straße

Kommandant-Prendel-Allee

Ludolf-Colditz-Straße

Willi-Bredel-Straße

Zwickauer Straße

Maximilianallee

Berliner Straße

Rackwitzer Straße

Essener Straße

Talstraße

Linnéstraße

Straße des 18. Oktober

Jahnallee

Lindenstraße

Hans-Oster-Straße

Fritz-Reuter-Straße

Seehausener Straße

Die Blitzer dienen der Verkehrssicherheit. Bitte passen Sie die Geschwindigkeit immer der Verkehrssituation an, und halten Sie sich an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit zu Ihrem eigenen und dem Schutz anderer Verkehrsteilnehmer.

Von LVZ